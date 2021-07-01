Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне опустился до 49,2 пункта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В июне 2021 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 49,2 пункта с 51,9 пункта в мае, показало исследование IHS Markit.

"Спад был незначительным, но был вызван слабым клиентским спросом и первым сокращением занятости в этом году. Тем не менее производители оставались оптимистичными в своих ожиданиях относительно объемов производства, при этом степень уверенности повысилась", - отметили аналитики.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Снижению основных показателей способствовало возобновление падения притока новых заказов в июне. Спад спроса во многом был связан с ослаблением покупательной способности клиентов на фоне роста затрат. Тенденция к снижению также отразилась на новых экспортных заказах, которые сократились самыми быстрыми темпами за пять месяцев, говорится в отчете.

При этом объемы производства в июне продолжали расти. Рост производства стал шестым подряд несмотря на то, что в целом был незначительным. Темпы роста замедлились на фоне нестабильности спроса и снижения притока новых заказов.

Слабый клиентский спрос привел к снижению нагрузки на производственные мощности в конце второго квартала, при этом количество незавершенных работ резко сократилось максимальными темпами со времен пандемии в мае 2020 года.

В результате более низких производственных потребностей и достаточных мощностей для обработки незавершенных заказов компании сократили численность персонала в июне. Это сокращение было первым раундом сокращения рабочих мест в 2021 году, но в целом оно было незначительным.

По данным исследования, в июне показатели поставщиков продолжали ухудшаться, так как сроки поставок были значительно увеличены. Задержки обычно объяснялись нехваткой сырья и проблемами с транспортировкой.

По словам респондентов, производственные затраты снова выросли из-за нехватки поставщиков и неблагоприятных колебаний обменного курса в июне. Темпы роста затрат были существенными в целом и стали одними из самых высоких за всю историю наблюдений. "Следовательно, производители повышали свои отпускные цены исторически высокими темпами, хотя и медленнее, чем в мае. Некоторые компании сообщали, что более мягкое увеличение произошло из-за возросших производственных затрат, негативно повлиявших на потребительский спрос", - отмечается в обзоре.

Между тем, увеличившееся бремя затрат вынудило компании еще больше истощить свои сырьевые запасы в июне. Остатки сырья и материалов упали самыми быстрыми темпами с октября прошлого года на фоне незначительного снижения закупочной активности. Однако остатки готовой продукции сокращались более медленными темпами, поскольку, по сообщениям, некоторым компаниям удалось пополнить запасы на фоне снижения новых продаж.

Ожидания участников опроса относительно объемов производства на год вперед улучшились на фоне надежд на восстановление клиентского спроса и рост продаж.