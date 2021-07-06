ФАС разрешила "Ленте" купить сеть супермаркетов Billa в РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Ленты" о покупке 100% в ООО "Билла" (операционная компания сети Billa в РФ) и ООО "Билла Риэлти".

Ожидается, что сделка будет закрыта 2 августа, говорится в сообщении "Ленты".

В мае стало известно, что "Лента" заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро, сделка будет оплачена деньгами.

"Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, предупредил ритейлер.

В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла.