Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:49Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

ФАС разрешила "Ленте" купить сеть супермаркетов Billa в РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Ленты" о покупке 100% в ООО "Билла" (операционная компания сети Billa в РФ) и ООО "Билла Риэлти".

ЭкономикаВесенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. ОбобщениеВесенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. ОбобщениеЧитать подробнее

Ожидается, что сделка будет закрыта 2 августа, говорится в сообщении "Ленты".

В мае стало известно, что "Лента" заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро, сделка будет оплачена деньгами.

"Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, предупредил ритейлер.

В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла.

ФАС Лента Billa

Новости по теме

Новости

Bugatti будут владеть хорватская Rimac и Porsche

В правительство Башкирии решили ввести топ-менеджеров крупных компаний

"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на фондовом рынке РФ

"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на фондовом рынке РФ

Сечин попросил не давать перевозкам угля приоритет на "Восточном полигоне"

Сечин попросил не давать перевозкам угля приоритет на "Восточном полигоне"

Страховщики жизни в РФ ждут рекордных выплат и жесткого регулирования. Обзор

Цена на газ в Европе взлетела до $464 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе взлетела до $464 за тысячу кубометров

Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок

"Роснефть" впервые использовала механизм редомициляции

Лесхозы выйдут на биржу. Обзор.

Лесхозы выйдут на биржу. Обзор.

Минфин увеличит покупку валюты до рекордных в этом году 13,5 млрд руб. в день

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');