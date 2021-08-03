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"Лента" закрыла сделку по покупке сети супермаркетов Billa

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Лента" завершила сделку по приобретению супермаркетов "Билла Россия"

В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, "Лента" станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки на момент закрытия составила около 225 млн евро. Цена отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала "Билла Россия".

В течение 12 месяцев "Лента" планирует интегрировать в собственную розничную сеть 161 приобретенный супермаркет, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников "Билла Россия".

"Экспансия в сегменте супермаркетов является стратегическим приоритетом для "Ленты". Эта сделка ускорит трансформацию компании, позволив мгновенно удвоить наше присутствие в этом сегменте. Кроме того, выгодное расположение магазинов позволит "Ленте" и дальше расширять экспресс-доставку по всей Москве, что удачно вписывается в планы по значительному развитию бизнеса "Ленты Онлайн" в ближайшие годы", - заявил гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин (его слова процитированы в сообщении).

"Лента" – крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат супермаркетов и магазинов "у дома". По итогам первого полугодия выручка "Ленты" выросла на 0,7%, до 215 млрд рублей. На конец июня под управлением компании было 406 магазинов, в том числе 255 гипермаркетов.

Лента Билла Россия Billa

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