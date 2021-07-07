Цена Brent стабилизировалась у $74,51 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти утром в среду меняются слабо и разнонаправленно после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий участников соглашения ОПЕК+.

К 8 утра по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговлаись на лондонской бирже ICE Futures на уровне $74,51 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. За вторник Brent подешевела на $2,63 (3,4%), до $74,53 за баррель, после достижения сессионного максимума на уровне $77,84 за баррель - самой высокой отметки с октября 2018 года.

Августовские фьчерсы на WTI дорожали к этому моменту на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,05 (0,07%), до $73,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,79 (2,4%), до $73,37 за баррель, при этом в ходе торгов котировки поднимались до максимальных с ноября 2014 года $76,98 за баррель.

Во вторник источники "Интерфакса" сообщили, что обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник.

Между тем администрация США призвала ОПЕК+ найти компромиссное решение, которое позволит увеличить нефтедобычу с августа.

Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года.

ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Администрация США следит за ходом обсуждения ОПЕК+ вариантов увеличения нефтедобычи, контактирует с важными участниками, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. При этом Псаки подчеркнула, что США "контактируют с рядом высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, других важных действующих лиц".

С учетом того, что спрос на нефть, как ожидается, существенно вырастет в ближайшие месяцы, трейдеры обеспокоены, что сохранение квот на текущем уровне может привести к еще большему нарушению баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке, пишет S&P Global Platts.

"Растут опасения, что отсутствие единства среди группы приведет к снижению стабильности на нефтяном рынке", - отмечают аналитики ANZ.