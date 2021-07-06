Brent подорожала до $77,54 за баррель

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром во вторник на фоне неопределенности в отношении проведения встречи министров ОПЕК+, сорт WTI дорожает более чем на 2%.

К 8:09 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,49%), до $77,54 за баррель. За понедельник Brent подорожала на $0,99 (1,3%), до $77,16 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,59 (2,12%), до $76,75 за баррель.

Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Секретариат ОПЕК подтвердил отмену встречи. "После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК+, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позднее", - говорится в сообщении.

ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Встреча была назначена на 16:00 по Москве, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Всё это время между разными министрами шли консультации, которые, по всей видимости, не привели к успеху.