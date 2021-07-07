Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,1-0,5% на улучшении внешней конъюнктуры

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой котировок blue chips на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; рост индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов составил 0,1-0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3888,99 пункта (+0,12%), индекс РТС - 1652,56 пункта (+0,46%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%.

Подорожали расписки TCS Group Holding (+2%) и OZON (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), а также обыкновенные бумаги "АЛРОСА" (+1%), ВТБ (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%, "префы" выросли в цене на 0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-6,9%), "РусГидро" (-0,6%), "Газпрома" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%). Заметное падение ценных бумаг "МТС" связано с состоявшейся 6 июля дивидендной отсечкой по данным акциям на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Доллар к 10:01 снизился на Мосбирже на 31 копейку по отношению к закрытию вторника, до 74,11 руб./$1.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов во вторник, отступив от установленных на прошлой неделе рекордных уровней, в то время как Nasdaq Composite вырос до нового максимума. В последние недели американский фондовый рынок вышел на рекордную территорию на фоне оживления экономики США, хотя процесс восстановления замедляют проблемы с поставками. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

Инвесторы также внимательно следили за ситуацией на нефтяном рынке. Цены на нефть развернулись вниз в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли днем ранее на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду. В центре внимания инвесторов - протокол заседания Федеральной резервной системы от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 по московскому времени. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов почти на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 по Москве вырос на 0,37%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,99%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 отерял 0,75%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 прибавил 0,65%. Вместе с тем европейские рынки, заметно упавшие накануне, открылись 7 июля ростом в среднем на 0,4-0,5%.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают на торгах в среду после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в среду составила $75,05 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,4%, до $74,53 за баррель, после достижения сессионного максимума на уровне $77,84 за баррель - самой высокой отметки с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,95 за баррель, что на 0,8% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась до $73,37 за баррель, опустившись на 2,4%, при этом в ходе торгов котировки поднимались до максимальных с ноября 2014 года $76,98 за баррель.

Во вторник источники "Интерфакса" сообщили, что обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжилось после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник. Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года. ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с.

По словам директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС уже месяц топчется в "боковике". Во вторник индекс РТС, ведомый ценами на нефть, снизился на 1,18%. Нефть упала потому, что спор между двумя союзниками в Персидском заливе может в долгосрочной перспективе привести к развалу ОПЕК+ или к ценовой войне. Но в краткосрочном плане отсутствие соглашения - это позитив. В любом случае, у нефтяных цен Brent сейчас много технических поддержек, к примеру, $73,36 за баррель, а, по прогнозам, спрос на нефть в этом году будет усиливаться. Таким образом, оснований для паники пока нет. В понедельник министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар заявил, что не хочет, чтобы цены на нефть взлетели выше нынешних уровней, и надеется, что в течение 10 дней будет назначена дата нового заседания ОПЕК+. Многие источники сообщают, что неофициальные консультации о заключении нового соглашения начнутся до конца этого месяца.

"Настораживает то, что индекс развивающихся рынков от MSCI тестирует полуторамесячный минимум. В такой ситуации инвесторы не будут активно покупать акции. Многие из участников рынка сейчас в отпусках, а другие будут ждать следующую неделю, когда в США стартует сезон отчетности. Результаты отчетностей за второй квартал ожидаются очень хорошими. Не возникнет ли у инвесторов соблазн зафиксировать прибыль по "длинным позициям" по факту выхода хорошей отчетности? В США с июля, как правило, начинается "низкий сезон" на рынке акций, в связи с эти и наш рынок и американский могут перейти в "боковик", - полагает Верников.