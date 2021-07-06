Рубль активно дешевеет к доллару и евро вслед за падающей нефтью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к росту на Московской бирже во вторник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, заметно корректирующейся вниз после достижения максимальных отметок за последние несколько лет.

Курс доллара США составил 74,41 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 95,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 74 руб./$1 впервые с 17 мая. Евро стоил 87,93 руб./EUR1, подорожав на 77,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 87,3 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения аппетита инвесторов к риску и падающей нефти. Дополнительное давление на рубль с началом торгов на биржах США оказал спрос на валюту под репатриацию дивидендных выплат российских компаний.

В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 по московскому времени.

Восстановление экономики США

Последние статданные свидетельствуют о высоких темпах восстановления экономики США. Количество рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, сообщило в пятницу, 2 июля, министерство труда. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс.

Между тем, согласно данным, опубликованным ранее во вторник Институтом управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли накануне на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве во вторник упала на 3,38% - до $74,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,25% - до $73,47 за баррель.

Обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник, говорят источники "Интерфакса".

Между тем, агентство Bloomberg пишет со ссылкой на представителей Белого дома, знакомых с обсуждениями, что администрация президента США Джо Байдена призывает ОПЕК+ найти компромиссное решение, чтобы увеличить добычу нефти.

Несмотря на то, что США не являются участником переговоров, страна "пристально мониторит переговоры ОПЕК+ и их влияние на восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19", передает агентство слова представителя Белого дома.

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта активно дешевеет как к евро, так и к доллару США. "Доллар укрепляется по отношению к большинству валют развивающихся стран, но рост относительно бразильского реала и рубля выражен более ярко. После отмены запланированной на понедельник встречи министров ОПЕК+ волатильность наблюдается также и в котировках нефти, которая накануне поднялась выше $77 за баррель Brent, а сегодня опустилась ниже $75. На фоне максимальных за последние месяцы запланированных покупок валюты Минфином РФ в июле в объеме 296 млрд рублей волатильность нефтяных цен может оказывать негативное влияние на рубль", - говорит Беспалов.

"Если говорить о зарубежной статистике, то вышедшие чуть ранее данные по непроизводственному PMI США за июнь от ISM оказались хуже прогноза, что также могло повлиять на отношение инвесторов к риску, снизив спрос на соответствующие активы. В среду вечером в США будут опубликованы протоколы с июньского заседания FOMC, которые также могут оказать влияние на рынок на фоне улучшения ситуации на рынке труда в США, на которое указала статистика, вышедшая на прошлой неделе", - подчеркивает аналитик.

"К вечеру на глобальных площадках наблюдалось заметное ухудшение аппетита инвесторов к риску, отразившееся и на российском валютном рынке. Так, в заметном минусе к доллару находились почти все ключевые валюты-аналоги рубля по развивающимся рынкам. Индекс доллара демонстрировал уверенный рост, а доходности десятилетних гособлигаций в США опустились ниже уровня 1,4%, обновив минимум с конца февраля текущего года. Как результат, рубль к окончанию рабочего дня терял около 1,3% к доллару - пара протестировала отметку в 74,8 руб./$1, впервые с начала мая 2021 года. Впрочем, доходности ОФЗ при этом демонстрировали стабильную динамику, поэтому ослабление рубля могло быть вызвано не только глобальным уходом от риска, но и усилением покупок валюты крупными игроками на локальном рынке", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 июля на 8,8 копейки, до 73,266 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,38 копейки, до 87,0034 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 9,69 копейки по отношению к прошлой пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за нерабочего дня в США, где накануне отмечали День независимости) и составил 73,4244 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 36,3 копейки и составил 73,7506 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 547,307 млн, из которых $524,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 22,863 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 9,9 копейки, до 86,9291 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 укрепился на 18,62 копейки и составил 87,3079 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR515,079 млн, из которых EUR193,047 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR322,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 6 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 37,2 млрд рублей (при лимите 1,18 трлн и спросе 1 трлн 37,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 июня, банки разместили 1 трлн 190,7 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн и спросе 1 трлн 190,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых.

ЦБ РФ 6 июля провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 972,1 млрд рублей при лимите 1,52 трлн рублей и спросе 972,1 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного подросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. по сравнению с понедельником - до 5,85% годовых, ставка на срок 3 месяц выросла на 7 б.п. - до 6,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 3 б.п. - до 6,59% годовых.