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ЦБ ждет рост ВВП РФ в 2021 году выше своего нынешнего прогноза

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рост экономики России в 2021 году будет выше текущих прогнозов Центробанка, считает глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Актуальный прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП в коридоре 3-4%. Пересмотренный прогноз будет опубликован в день опорного заседания совета директоров ЦБ 23 июля.

"Оно (восстановление экономики - ИФ) немного затормозилось в четвертом квартале прошлого года, когда пошла вторая волна пандемии, и мы сами опасались, что это может снова вызвать спад. Но ничего подобного, экономика продолжила расти. Сейчас рост даже ускорился, мы возвращаемся на докризисный уровень", - сказал Тремасов в интервью "Коммерсантъ-Ярославль".

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"По этому году рост ВВП у нас скорее всего превысит 4%. А потом мы вернемся к потенциальному тренду и продолжим движение. Если же правительство примет меры, направленные на повышение этого потенциала, то его рост может еще ускориться. Меры такие есть, и они принимаются, поэтому можно рассчитывать, что все-таки в долгосрочном плане экономика сможет расти быстрее", - отметил глава департамента ЦБ.

ЦБ 23 июля также обновит прогноз по инфляции на 2021 год - апрельский вариант (4,7-5,2%) на фоне всплеска потребительских цен выглядит явно неактуальным. На 5 июля накопленная с начала года инфляция составила уже 4,53%.

"Да, сейчас в силу пандемии произошло отклонение инфляции от цели, она составляет более 6%. Но важно понимать, что Банк России продолжает работать, и инфляция вернется к 4%. В августе-сентябре, возможно, мы увидим дезинфляционные процессы, связанные с урожаем. К концу года мы ждем инфляцию ниже текущих значений. Возвращение к цели в 4% мы прогнозируем во второй половине 2022 года. И в дальнейшем мы видим инфляцию вблизи этой цифры", - прокомментировал ситуацию с инфляцией Тремасов.

ЦБ РФ ВВП

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