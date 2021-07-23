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Компания Свиблова собрала 97,1% Trans-Siberian

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Держатели еще 1,48% акций золотодобытчика Trans-Siberian Gold (TSG) решили принять оферту компании Horvik Владислава Свиблова, следует из сообщения на LSE. В совокупности с бумагами, уже имеющимися у Horvik, это увеличит долю структур Свиблова в Trans-Siberian до 97,1%.

Horvik весной выкупила контрольный пакет Trans-Siberian у группы фондов UFG и ее партнеров, в результате реализации программы поощрения пакет размылся до 48,57%. Еще 48,53% акций было предъявлено к выкупу в ходе двух этапов оферты. Хотя предложение продолжит действовать до 9 августа, Horvik уже собрала в рамках оферты 94,36% бумаг, которые ей до этого не принадлежали, что позволяет провести squeeze-out.

Как говорится в сообщении Horvik, компания собирается воспользоваться этим правом и планирует в ближайшее время направить акционерам официальное уведомление о принудительном выкупе.

Horvik напоминает, что совет директоров Trans-Siberian уведомил Лондонскую биржу о желании провести делистинг с площадки AIM. Ожидается, что допуск к торгам будет прекращен 9 августа.

Свиблов - собственник, председатель совета директоров и гендиректор группы Highland Gold, входящей в топ-10 российских золотодобытчиков, владелец "Озерной горнорудной компании", реализующей одноименный полиметаллический проект в Бурятии, и ряда других активов.

Trans-Siberian Gold разрабатывает Асачинское золоторудное месторождение в Камчатском крае, входит в топ-30 российских золотодобытчиков. Также компании принадлежит проект Родниковый на Камчатке.

LSE Horvik Владислав Свиблов Trans-Siberian Gold UFG Камчатка Лондон

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