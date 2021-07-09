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Газ в Европе за день подорожал на 9% до $451 за тысячу кубометров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе только за один день торгов прибавила 9%, почти восстановившись после глубокой коррекции в середине недели.

Цена газа с поставкой в понедельник, 12 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $451 с $414 днем раньше. При этом еще днем ранее она падала до $398.

Контракт с поставкой во вторник, 6 июля стоил $464 за тысячу кубометров (максимум с марта 2018 года).

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $281 за тысячу кубометров. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Поэтому рост европейских индексов мгновенно не отразится на выручке "Газпрома", но окажет им существенную поддержку в случае коррекции.

В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром" повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240 за тысячу кубометров.

Несмотря на плановый ремонт газопровода "Ямал-Европа", европейские подземные хранилища газа в целом все же показывают небольшой рост запасов. На утро пятницы уровень резервов газа в ПХГ Европы составляет 49,93%, что на 15,67 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет (65,6%).

В июле поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к июню на 4% и на 16% год к году. Цены на СПГ в Азии на этой неделе тоже подверглись коррекции, однако уже почти полностью отыграли это снижение. На данный момент стоимость ближайшего - августовского - фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM ниже значения на начало месяца менее чем на 2%.

Европа Газпром TTF Нидерланды Ямал-Европа

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