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Цена газа в Европе упала ниже $400 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе упала ниже $400 за тысячу кубометров
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе в среду продолжила снижение, уйдя ниже $400 за тысячу кубометров. По итогам двух дней пике на сырьевых рынках снижение к трехлетнему пику ($464) понедельника составило уже 14%.

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $398 с $414 на закрытие предыдущего дня.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $277 за тысячу кубометров. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса. В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром" повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240 за тысячу кубометров.

В конце июня рынок ждал и боялся дефицита от остановки главных экспортных магистралей "Газпрома" - "Ямала-Европы" и "Северного потока". Однако обвал цен на "голубое топливо" в момент остановки газопровода "Ямал-Европа" (транспортирует в сутки около 100 млн кубометров) показал спекулятивный характер этих опасений.

Вечером в среду Gas Infrastructure Europe опубликовал данные о закачке/отборе газа в подземные хранилища Европы за вторник - первый день ремонта "Ямала-Европы". В целом Европа за этот день смогла даже пополнить запасы на 0,27 процентных пункта, что является неплохим показателем для обычного рабочего дня.

"Газпром" перешел от закачки к отбору газа во всех странах, где у него есть крупные мощности хранения: в Австрии (в итоге прирост запасов по всей стране приблизился к нулю), Германии (суммарно по стране прирост запасов упал в два раза), в Нидерландах.

Польша, которая является одной из транзитных стран "Ямала-Европы", начала отбор газа из двух хранилищ PGNiG-Mogilno (находится на магистрали "Ямал-Европа") и Kosakowo у берегов Балтики. Закачка в остальные ПХГ республики продолжается и суммарно хранилища страны по итогам газовых суток 6 июля показали прирост, хоть и в три раза меньше, чем в предыдущие дни.

Польша во втором квартале получала из России в среднем по 30 млн куб. м газа в стуки.

В июле 2021 года поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к июню на 7% и на 18% к июлю 2020 года.

TTF Европа Газпром Ямал-Европа Северный поток 2

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