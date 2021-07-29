Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд за последние три года вслед за ростом цен на газ в Азии и в привычном нам исчислении - в долларах за тысячу кубометров - обновила первую цифру трехзначного ценника.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта - августовского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures превысило $500 за тысячу кубометров.

В 15:00 по Москве цена достигала $501 за тысячу кубов, или 40,82 евро за тысячу кВт.ч. Однако позже цена скорректировалась до $497 долларов за тысячу кубов, или 40,5 евро за тысячу кВт.ч.

На торгах днем ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $484 за тысячу кубометров.

Достигнутый показатель является максимальным за последние три с половиной года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Накануне ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM вырос до $539 за тысячу кубометров. Динамика азиатских котировок спустя несколько часов закладывает тренд европейским торгам. Самый дорогой контракт будущей зимы - на февраль 2022 года - тем временем стоит уже $594. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань. Цены в Азии стабильно превышают европейский спот - в июне "азиатская премия" к цене TTF составила до 20%.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 31% по отношению к июлю докризисного 2019 года. Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС - средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.

Чуть больше года назад - в мае 2020 года - цена газа на TTF опускалась до исторического рекорда в 3 евро за тысячу кВт.ч, или $34 за тысячу кубов. В конце августа 2020 года цена преодолела планку в $100 за тысячу кубов, в декабре - вышла за $200. Штурм отметки в $300 состоялся в мае 2021 года, в конце июня цена перевалила за $400 за тысячу куб. м.