Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд за последние три года вслед за ростом цен на газ в Азии и в привычном нам исчислении - в долларах за тысячу кубометров - обновила первую цифру трехзначного ценника.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта - августовского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures превысило $500 за тысячу кубометров.

В 15:00 по Москве цена достигала $501 за тысячу кубов, или 40,82 евро за тысячу кВт.ч. Однако позже цена скорректировалась до $497 долларов за тысячу кубов, или 40,5 евро за тысячу кВт.ч.

На торгах днем ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $484 за тысячу кубометров.

Достигнутый показатель является максимальным за последние три с половиной года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Накануне ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM вырос до $539 за тысячу кубометров. Динамика азиатских котировок спустя несколько часов закладывает тренд европейским торгам. Самый дорогой контракт будущей зимы - на февраль 2022 года - тем временем стоит уже $594. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань. Цены в Азии стабильно превышают европейский спот - в июне "азиатская премия" к цене TTF составила до 20%.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 31% по отношению к июлю докризисного 2019 года. Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС - средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.

Чуть больше года назад - в мае 2020 года - цена газа на TTF опускалась до исторического рекорда в 3 евро за тысячу кВт.ч, или $34 за тысячу кубов. В конце августа 2020 года цена преодолела планку в $100 за тысячу кубов, в декабре - вышла за $200. Штурм отметки в $300 состоялся в мае 2021 года, в конце июня цена перевалила за $400 за тысячу куб. м.

Европа

Новости по теме

Новости

Международный арбитраж присудил взыскать с РФ $2,6 млрд в пользу "ЮКОС-Кэпитал"

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

PayPal сократила квартальную прибыль на 23%

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за I полугодие в 4,6%

Пандемия коронавируса

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок

Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');