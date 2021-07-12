РФ выиграла спор о брендах водки Stolichnaya и Moskovskaya в 6 странах Европы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт", которое от имени РФ распоряжается товарными знаками на популярные российские водки, выиграло спор о брендах водок Stolichnaya и Moskovskaya в шести европейских странах, сообщает компания.

"Вслед за Верховным судом Австрии, который в 2020 году вынес окончательное решение в пользу ФКП "Союзплодоимпорт", Окружной суд Гааги (Нидерланды) в июне объявил ФКП законным правообладателем водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya сразу в шести европейских странах: Великобритании, Ирландии, Чехии, Италии, Швеции и на Кипре, - говорится в пресс-релизе.

Суд обязал Spirits International B.V., права которого на товарные знаки признаны недействительными, в течение 14 дней передать права ФКП "Союзплодоимпорт. В случае уклонения ответчика от исполнения данного требования суд наделил ФКП "Союзплодоимпорт" правом обратиться в патентные ведомства этих стран самостоятельно.

Кроме того, суд Нидерландов возложил солидарную ответственность по возмещению ФКП "Союзплодоимпорт" убытков, нанесенных незаконным использованием товарных знаков на территории Кипра, Чехии, Швеции, Ирландии и Великобритании, на ответчиков, которые в течение двух месяцев с даты вынесения решения обязаны прекратить нарушение прав ФКП на товарные знаки, в противном случае – выплатить ФКП штраф, максимальный размер которого составляет 2 млн евро", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что ФКП "Союзплодоимпорт" уже предпринимает шаги для начала поставок русской водки на территорию шести европейских стран. Предприятие намерено добиться всесторонней защиты своих прав, в том числе взыскать убытки, причиненные незаконным использованием товарных знаков, со всех причастных к этому лиц, подчеркивает компания.

ФКП также сообщило, что 5 июля в Грузии вступило в законную силу решение о правах "Союзплодоимпорта" на товарный знак Stolichnaya.

Спор между ФКП "Союзплодоимпорт" и компанией Spirits International, в рамках которого ФКП отстаивает права РФ на многочисленные водочные бренды за рубежом, начался в феврале 2003 года. Его причиной является то, что во многих странах право на товарные знаки популярных российских водок принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки под советскими брендами. В связи с этим ФКП инициировало судебные разбирательства, в ходе которых планирует вернуть права РФ на водочные бренды за пределами страны.

ФКП "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года. Оно от имени РФ занимается в том числе защитой и восстановлением исключительных прав на товарные знаки, в число которых входят популярные алкогольные марки Stolichnaya, Moskovskaya, "Советское" (шампанское), "Русская", "Кубанская" и др.