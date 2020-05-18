Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ФКП "Союзплодоимпорт" планирует обжаловать решение Апелляционного суда Гааги, по которому в странах Бенилюкс наложен арест на принадлежащие РФ водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya в рамках спора экс-акционеров компании ЮКОС и РФ.

ФКП от имени государства распоряжается брендами популярных российских водок.

"ФКП "Союзплодоимпорт" считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса (союз трех монархий - Бельгия, Нидерланды и Люксембург - ИФ) в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФКП.

Там уточнили, что "решение об аресте знаков было вынесено патентным ведомством Бенилюкса на основании заявления бывших акционеров ЮКОСа в рамках исполнения ранее вынесенных решений судов в пользу нефтяной компании".

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. С учетом штрафов и процентов эта сумма возросла уже до $57 млрд. Суд оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, который обязал Россию возместить истцам ущерб, нанесенный действиями государства. Россия 15 мая обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд. Между тем экс-акционеры предупредили, что намерены добиваться ареста принадлежащих российским властям зарубежных активов в счет долга.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатана Хилла, арест на популярные российские бренды наложен в юрисдикции Нидерландов из-за возобновленного в этой стране дела ЮКОСа.

Эти бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд, сказал Хилл.

Как сообщалось, в январе этого года Верховный суд Нидерландов окончательно признал ФКП "Союзплодоимпорт" единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Суд не нашел оснований для пересмотра решений, ранее вынесенных голландскими судами, которые закрепили за ФКП права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya на территории стран Бенилюкс.

В РоссииРоссии грозит арест активов после решения суда Гааги по делу "ЮКОСа"России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу "ЮКОСа"Читать подробнее

Суды Нидерландов неоднократно вставали на сторону российского предприятия после того, как РФ в 2001 году признала незаконной сделку по передаче советских водочных марок (в т.ч. Stolichnaya и Moskovskaya) компаниям, входящим в SPI Group, и передала в 2002 году права на эти знаки ФКП "Союзплодоимпорт".

Глобальный спор между ФКП "Союзплодоимпорт" и компанией Spirits International, в рамках которого ФКП отстаивает права РФ на многочисленные водочные бренды за рубежом, начался в феврале 2003 года. Его причиной является то, что во многих странах право на товарные знаки популярных российских водок по-прежнему принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки под советскими брендами. В связи с этим ФКП инициировало судебные разбирательства, в ходе которых планирует вернуть права РФ на водочные бренды и за пределами страны.

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года. Оно от имени РФ занимается, в том числе защитой и восстановлением исключительных прав на товарные знаки, в число которых входят популярнейшие алкогольные марки Stolichnaya, Moskovskaya, "Советское" (шампанское), "Русская" и др.

Союзплодоимпорт

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Пенсионная реформа

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ остановлен

На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии

Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии

Собравшимся на границе РФ мигрантам из Узбекистана в виде исключения разрешили уехать

Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе

Пандемия коронавируса

Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тыс. человек

Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тыс. человек

"Транснефть" предложила повысить тарифы на прокачку нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');