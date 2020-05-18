"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ФКП "Союзплодоимпорт" планирует обжаловать решение Апелляционного суда Гааги, по которому в странах Бенилюкс наложен арест на принадлежащие РФ водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya в рамках спора экс-акционеров компании ЮКОС и РФ.

ФКП от имени государства распоряжается брендами популярных российских водок.

"ФКП "Союзплодоимпорт" считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса (союз трех монархий - Бельгия, Нидерланды и Люксембург - ИФ) в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФКП.

Там уточнили, что "решение об аресте знаков было вынесено патентным ведомством Бенилюкса на основании заявления бывших акционеров ЮКОСа в рамках исполнения ранее вынесенных решений судов в пользу нефтяной компании".

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. С учетом штрафов и процентов эта сумма возросла уже до $57 млрд. Суд оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, который обязал Россию возместить истцам ущерб, нанесенный действиями государства. Россия 15 мая обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд. Между тем экс-акционеры предупредили, что намерены добиваться ареста принадлежащих российским властям зарубежных активов в счет долга.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатана Хилла, арест на популярные российские бренды наложен в юрисдикции Нидерландов из-за возобновленного в этой стране дела ЮКОСа.

Эти бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд, сказал Хилл.

Как сообщалось, в январе этого года Верховный суд Нидерландов окончательно признал ФКП "Союзплодоимпорт" единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Суд не нашел оснований для пересмотра решений, ранее вынесенных голландскими судами, которые закрепили за ФКП права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya на территории стран Бенилюкс.

Суды Нидерландов неоднократно вставали на сторону российского предприятия после того, как РФ в 2001 году признала незаконной сделку по передаче советских водочных марок (в т.ч. Stolichnaya и Moskovskaya) компаниям, входящим в SPI Group, и передала в 2002 году права на эти знаки ФКП "Союзплодоимпорт".

Глобальный спор между ФКП "Союзплодоимпорт" и компанией Spirits International, в рамках которого ФКП отстаивает права РФ на многочисленные водочные бренды за рубежом, начался в феврале 2003 года. Его причиной является то, что во многих странах право на товарные знаки популярных российских водок по-прежнему принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки под советскими брендами. В связи с этим ФКП инициировало судебные разбирательства, в ходе которых планирует вернуть права РФ на водочные бренды и за пределами страны.

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года. Оно от имени РФ занимается, в том числе защитой и восстановлением исключительных прав на товарные знаки, в число которых входят популярнейшие алкогольные марки Stolichnaya, Moskovskaya, "Советское" (шампанское), "Русская" и др.