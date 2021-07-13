Рекордное число ипотечных кредитов выдано по итогам полугодия в России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Почти 1 млн ипотечных кредитов выдали российские банки в первом полугодии 2021 года, сообщили в пресс-службе кабмина со ссылкой на предварительную оценку компаний ДОМ.РФ и Frank RG.

"За полгода в России выдано 936 тыс. ипотечных кредитов - это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка. Общая сумма выданных кредитов составила 2,69 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача выросла на 44% в количественном выражении и на 74% - в денежном", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он подчеркнул, что комплекс государственных мер в жилищной сфере позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный момент, но и запустить его устойчивый рост.

"Рост продолжается уже 14 месяцев подряд. За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30% из них купили жилье в новостройках", - сказал Хуснуллин.

По предварительным расчетам, в июне 2021 года в стране выдано 178 тыс. ипотечных кредитов (+40% по сравнению с июнем прошлого года) на 540-545 млрд рублей. (+80%). В рамках общефедеральных льготных ипотечных программ выдано 57,6 тыс. кредитов на 213 млрд рублей. Таким образом, каждый третий ипотечный кредит оформлен с государственной поддержкой.