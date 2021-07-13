Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Рекордное число ипотечных кредитов выдано по итогам полугодия в России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Почти 1 млн ипотечных кредитов выдали российские банки в первом полугодии 2021 года, сообщили в пресс-службе кабмина со ссылкой на предварительную оценку компаний ДОМ.РФ и Frank RG.

"За полгода в России выдано 936 тыс. ипотечных кредитов - это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка. Общая сумма выданных кредитов составила 2,69 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача выросла на 44% в количественном выражении и на 74% - в денежном", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он подчеркнул, что комплекс государственных мер в жилищной сфере позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный момент, но и запустить его устойчивый рост.

"Рост продолжается уже 14 месяцев подряд. За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30% из них купили жилье в новостройках", - сказал Хуснуллин.

По предварительным расчетам, в июне 2021 года в стране выдано 178 тыс. ипотечных кредитов (+40% по сравнению с июнем прошлого года) на 540-545 млрд рублей. (+80%). В рамках общефедеральных льготных ипотечных программ выдано 57,6 тыс. кредитов на 213 млрд рублей. Таким образом, каждый третий ипотечный кредит оформлен с государственной поддержкой.

Frank RG ДОМ.РФ Марат Хуснуллин

Новости по теме

Новости

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

ЦБ РФ отметил признаки ослабления проинфляционного давления

Владелец TikTok отложил планы IPO после предупреждений китайских регуляторов

Минфин разъяснил ситуацию с запретом наименования "фруктовое вино"

Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

MSCI причислила "Сургутнефтегаз" к аутсайдерам климатического раскрытия

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');