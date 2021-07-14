"Русснефть" заявила, что Гуцериев не имеет контроля в компании

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров НК "Русснефть" на заседании 13 июля 2021 года подтвердил отсутствие у компании контролирующего лица, включая контроль со стороны Михаила Гуцериева.

Как сообщила компания, совет директоров пришел к этому заключению на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства ЕС. В качестве экспертов были привлечены Herbert Smith Freehills, Baker Botts (Великобритания) LLP и LECAP.

Как следует из юридического анализа консультантов, Гуцериев не является контролирующим лицом компании в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа "Русснефти".

Также Гуцериев не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций компании и не обладает правами или полномочиями оказания доминирующего влияния на компанию в соответствии с каким-либо акционерным соглашением или положениями ее устава. Кроме того, у него также отсутствуют и иные основания признания наличия контроля компании, предусмотренные нормами санкционного регулирования ЕС.

Действующий состав совета директоров компании был избран на годовом собрании акционеров 28 июня 2021 года в количестве 12 человек, из которых 4 директора – независимые директора согласно правилам листинга Московской биржи, 3 директора представляют интересы компании Glencore. Гуцериев при этом не вошел в новый состав совета директоров.