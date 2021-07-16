Акционеры "Русснефти" досрочно сменят совет директоров 17 сентября

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русснефти" назначил на 17 сентября внеочередное собрание акционеров в заочной форме. Акционерам предстоит досрочно избрать новый совет директоров, сообщила компания.

В повестку дня также включен вопрос об определении размера вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением директорами своих обязанностей.

17 сентября заканчивается прием бюллетеней для заочного голосования.

Реестр лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, закрывается 26 июля.

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. В списке оказался и основатель "Русснефти" - Михаил Гуцериев, он попал под ограничения за поддержку официального Минска.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию сообщества. К тому же гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства включенным в санкционный список лицам.

Санкции из-за экстренной посадки самолета Ryanair также ввели Великобритания, Канада и США. В их списки Гуцериев не попал.

Как стало известно 24 июня, бизнесмен принял решение покинуть совет директоров "Русснефти", в котором был председателем.

Михаил Гуцериев - владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В ее состав входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании - "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", а также "Кузбасская топливная компания", угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.