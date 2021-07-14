Поставщики в ЕС с 2026 года начнут платить в рамках углеродного регулирования

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР) затронет практически все виды черных металлов (группа кодов ТН ВЭД 72), за исключением ферросплавов и лома, а также распространится на импорт цемента, электроэнергии, азотных удобрений, алюминия, стальных труб и рельсов.

Согласно опубликованной в среду Еврокомиссией программе по борьбе с изменением климата, предварительный переходный период углеродного регулирования будет действовать с 1 января 2023 до конца 2025 года. С 2026 года механизм уже будет окончательно утвержден и вступит в силу. До этого времени платежи не предусмотрены, но импортеры обязаны будут ежеквартально предоставлять соответствующие отчетности о выбросах.

ТУР будет распространяться на всех торговых партнеров ЕС, за исключением тех государств, которые либо применяют систему торговли сборами на выбросы, либо заключили соглашение о слиянии своей системы торговли на выбросы с европейской системой, пояснил "Интерфаксу" собеседник в одной из крупных промышленных компаний. Механизм взимания углеродных платежей будет регулировать специальный орган - CBAM Authority, выпуская сертификаты, соответствующие выбросам парниковых газов. Импортеры будут приобретать сертификаты для покрытия следа своей углеродной продукции.

По итогам 2019 года РФ отгрузила в ЕС 4,8 млн тонн стали, крупнейшими сталепроизводителями являются НЛМК, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", Evraz, "Металлоинвест", "Мечел".

В секторе удобрений регулирование с 2023 года будет распространяться на импорт карбамида и аммиачной селитры (на которую в ЕС уже действует ввозная пошлина в размере 32,71 евро/т), сложных удобрений с содержанием азота, а также сырья для производства азотных удобрений - аммиака и азотной кислоты.

Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в Евросоюз, обеспечивая 32% импорта.