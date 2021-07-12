Алюминиевые компании ЕС попросили освободить их от трансграничного углеродного регулирования

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - European Aluminium призывает исключить алюминиевый сектор из числа отраслей, к которым на первом этапе будет применяться механизм трансграничного углеродного регулирования (carbon border adjustment mechanism, CBAM), предложенный Евросоюзом.

В организации отмечают, что CBAM ставит европейских производителей алюминия и алюминиевой продукции в невыгодное положение относительно зарубежных конкурентов и не имеет ничего общего с борьбой с изменением климата. Механизм нанесет ущерб операциям европейских алюминиевых компаний и их клиентов, а также ускорит делокализацию энергоемких производств, то есть перенос компаниями операций за пределы ЕС с целью избежать жесткого климатического регулирования, считают в European Aluminium.

Власти Евросоюза намерены в ближайшую среду опубликовать ряд предложений по реформе углеродного рынка, которые должны помочь ЕС добиться сокращения чистых выбросов CO 2 к 2030 году на 55% по сравнению с уровнями 1990-х гг., пишет газета Financial Times.

Ключевым пунктом реформы, получившей название "Fit for 55", является CBAM, предусматривающий взимание сборов с импортируемых товаров в зависимости от их углеродного следа.

В рамках первого трехлетнего этапа реализации этого механизма, который стартует в 2023 году, сборами будет облагаться импорт стали, цемента, удобрений и алюминия, свидетельствует проект реформы, оказавшийся в распоряжении Financial Times.

CBAM заменит для производителей этих видов товаров действующую схему, призванную предотвратить делокализацию энергоемких производств, за счет распределения эмиссионных квот. Схема бесплатного распределения квот очень важна для алюминиевой отрасли, потребляющей огромные объемы электроэнергии, отмечают эксперты. По оценкам консалтинговой компании CRC, власти ЕС компенсируют европейским компаниям, задействованным в алюминиевом секторе, порядка 75% расходов, связанных с выбросами CO 2 .

Если схема распределения квот перестанет действовать, расходы европейских компаний на приобретение эмиссионных квот существенно увеличится, учитывая, что стоимость этих квот в регионе составляет порядка 50 евро за тонну. Это ставит их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами в других регионах мира, отмечают эксперты. Выбросы CO 2 в среднем составляют 6,7 тонны на тонну алюминия на европейских производствах.

В результате китайские и российские компании перенаправят в ЕС продукцию, произведенную на предприятиях с низким углеродным следом, а остальную продукцию будут продавать в других регионах мира, отмечают в греческой компании Mytilineos. Это не имеет ничего общего с решением глобальной задачи сокращения производств, использующих уголь, говорят в компании.

"Русал" в мае этого года уже объявил о намерении выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру, которая займется развитием внутреннего рынка. При этом сам "Русал" фокусируется на укреплении своих позиций как ведущего производителя алюминия с низким углеродным следом.

"Желание сократить выбросы – это хорошо, но, как обычно, дьявол кроется в деталях, - отмечает Жан-Марк Жермен, главный исполнительный директор французской компании-производителя алюминиевой продукции Constellium. - Здесь есть очень важные детали, которые приведут к серьезным негативным последствиям вместо заявленных целей".

"Принимая во внимание, что множество вопросов остаются открытыми, и нынешний подход к CBAM может иметь серьезные негативные последствия, алюминий не должен быть включен в пилотную фазу этого проекта", - заявил генеральный директор European Aluminium Герд Гётц.

Брюссель рассчитывает, что введение CBAM позволит ЕС получать доходы в размере около 10 млрд евро в год.

European Aluminium объединяет более 85 организаций, занимающихся производством и переработкой алюминия в 30 европейских странах.