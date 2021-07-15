Керри и Путин обсудили сотрудничество РФ и США в борьбе с изменением климата

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил сотрудничество между США и Россией в борьбе с климатическим кризисом, оба подчеркнули важность совместной работы двух стран.

" (...) Специальный посланник президента Керри и президент Путин подчеркнули важность совместной работы США и России по целому ряду климатических проблем", - отмечается в пресс-релизе Госдепа.

"Специальный посланник президента Керри подчеркнул, что США и России предстоит сыграть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, ликвидируя выбросы от угля и работая над решением проблем климата, связанных с Арктикой, под председательством России в Арктическом совете", - сообщило внешнеполитическое ведомство США.

Согласно Госдепу, президент Путин согласился с необходимостью удвоить международные усилия в области изменения климата и подтвердил намерение России решить проблему собственных выбросов.

Ранее пресс-служба главы российского государства сообщила о состоявшемся в среду телефонном разговоре президента РФ со специальным представителем президента США по вопросам климата.

"Путин подчеркнул, что Российская Федерация придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении", - говорится в сообщении. Глава государства констатировал, что "климатическая проблематика - одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы".

Ранее, во вторник, Джон Керри провел встречу со спецпредставителем президента России Русланом Эдельгериевым. Они договорились оставить за скобками политические разногласия для совместного противодействия изменению климата. Стороны затронули широкий круг вопросов, включая низкоуглеродное развитие и актуальные тенденции по декарбонизации мировой торговли.