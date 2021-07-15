Нефть Brent подешевела до $74,25 за баррель на новостях от ОПЕК+

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг после сообщений о том, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в четверг составляет $74,25 за баррель, что на $0,51 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,73 (2,3%) - до $74,76 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,56 за баррель, что на $0,57 (0,78%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,12 (2,8%) - до $73,13 за баррель.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть названа новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Если стороны смогут договориться, то "страхи по поводу полномасштабной борьбы" за долю нефтяного рынка исчезнут, отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch. В условиях отсутствия компромисса участники рынка опасались развала сделки, который привел бы к тому, что ОАЭ и другие участники ОПЕК+ перестанут соблюдать ограничения на добычу.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год. Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

По словам Флинна, даже если ОАЭ будет позволено нарастить добычу, то рост предложения на мировом рынке все равно окажется минимальным, учитывая текущий уровень спроса.

Тем временем трейдеры также анализировали еженедельные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, которые вышли в среду с опозданием на час из-за "технической проблемы".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,04 млн баррелей и составили 236,54 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,66 млн баррелей, до 142,35 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Снижение запасов нефти было отмечено по итогам восьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.