"Русская сталь" раскритиковала предложения ЕК по углеродному регулированию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Включение металлургического сектора в охват трансграничного углеродного регулирования (ТУР) ЕС может оказать существенное негативное влияние на развитие отрасли, предупредила ассоциация "Русская сталь".

"Текущий проект Еврокомиссии избирательно подходит к выбору товаров в рамках отраслей, включаемых в охват нового сбора, в том числе в металлургии. Считаем, что такой подход не проходит тест на соответствие декларируемым климатическим целям ЕС и может привести к существенному рыночному дисбалансу, порождая неравные условия конкуренции с европейскими производителями", - говорится в сообщении ассоциации.

"Русская сталь" отмечает, что наиболее важные детали расчета углеродного следа отнесены к подзаконным актам, которые должны быть разработаны ЕК после утверждения механизма.

"До момента получения этой информации ни одна отрасль не сможет оценить все потенциальные эффекты от введения ЕС пограничного углеродного регулирования. Однако уже сейчас очевидно, что проведение расчетов по сложной европейской методологии и обязательная внешняя верификация выбросов может стать серьезным административным барьером для поставок в ЕС", - отмечается в сообщении.

"Русская сталь" также считает высокой вероятность того, что после принятия мер торговые партнеры ЕС инициируют процедуру разрешения споров ВТО в целях отмены регулирования.

"Следует учитывать, что, во-первых, процедура рассмотрения споров в ВТО обычно занимает более 2 лет, но на сегодняшний день апелляционный орган не работает. Во-вторых, конечная цель процедуры разрешения споров ВТО - устранение нарушения, то есть выигрыш в споре не создает права требовать возмещения потерь, понесенных бизнесом. И даже в случае победы в споре и отмены углеродного сбора бизнес понесет невосполнимые потери и, что самое важное, утратит позиции на высококонкурентном рынке, восстановить которые полностью будет невозможно даже в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

14 июля ЕК представила масштабную программу по борьбе с изменением климата, целью которой является сокращение к 2030 году выбросов CO2 в Европейском союзе не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х годов и до нулевого уровня к 2050 году.

Программа, получившая название "Fit for 55", предполагает более активное использование европейскими компаниями и домовладельцами чистых технологий, в том числе возобновляемых источников энергии и электромобилей. Предложенные меры призваны сократить выбросы во всех сегментах европейской экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный сектора, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство.

Одним из ключевых пунктов реформы является введение механизма трансграничного углеродного регулирования, предусматривающего взимание сборов с импортируемых ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. В рамках первого трехлетнего этапа реализации ТУР, который стартует в 2023 году, сборами будет облагаться импорт стали, цемента, удобрений, электроэнергии и алюминия.