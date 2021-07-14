"АвтоВАЗ" остановил один из конвейеров из-за недопоставки электроники от Bosch

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" сообщил, что на сутки приостановил работу первой производственной линии (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray) из-за проблем с поставками компонентов электроники от самарского представительства компании Bosch (ООО "Роберт Бош Самара").

Работникам линии за простой выплатят две трети среднего заработка.

"АвтоВАЗ" весной и летом не раз вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Чтобы нагнать приостановки, автопроизводитель ввел шестидневную рабочую неделю. Однако из-за дефицита компонентов "АвтоВАЗ" ранее отменил согласованную до этого десятичасовую дневную смену в субботу, 10 июля, для производственных линий N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta).

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

"АвтоВАЗ" в первом полугодии 2021 года реализовал 200 219 автомобилей Lada (+14,9% к 2019 г. и +51% к 2020 г.) Доля рынка бренда выросла год к году на 2,2 п.п. и составила 23%, что, как отмечает компания, является лучшим результатом за последние 10 лет.