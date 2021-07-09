"АвтоВАЗ" сделает "рабочую" субботу обратно выходной

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" из-за дефицита комплектующих отменил согласованную ранее десятичасовую дневную смену в субботу 10 июля для производственных линий N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), сообщил "Интерфаксу" лидер профсоюза Сергей Зайцев.

"Суббота 10 июля станет выходной. Сегодня простоя не было", - сказал Зайцев.

Ранее "АвтоВАЗ" согласовал рабочие субботы 3, 10 и 17 июля в дневные смены для производственных линий N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), 3 и 17 июля - для производственной линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray). Кроме того, с 26 июля по 15 августа "АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск.

"Шестидневкам" предшествовали простои из-за нехватки автокомпонентов. Производственные линии "АвтоВАЗа" работают с приостановками с конца апреля. И, хотя 11 июня президент "АвтоВАЗа" Николя Мор сообщал журналистам, что не видит риска приостановок производственных линий из-за дефицита компонентов вплоть до июля, компании все же приходилось объявлять простои. Также Мор не исключал возможные приостановки производства в будущем.

В связи с перебоями поставок компонентов для части моделей "АвтоВАЗ" сообщал о намерении увеличить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta (выпускаются в Ижевске) и Lada Niva Travel (до осени 2021 года выпускаются на мощностях бывшего СП с GM в Тольятти), производство которых не затронуто недопоставками электроники.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

"АвтоВАЗ" в первом полугодии 2021 года продал 200 219 автомобилей Lada (+14,9% к 2019 г. и +51% к 2020 г.) Доля рынка бренда выросла год к году на 2,2 п.п. и составила 23%, что, как отмечает компания, является лучшим результатом за последние 10 лет.