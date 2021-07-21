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"АвтоВАЗ" приостановит сборку Lada Granta 22 и 23 июля из-за недостатка компонентов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" 22 и 23 июля приостановит работу пятой производственной линии (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) из-за проблем с поставками компонентов электроники, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Простой связан с недопоставкой электронных компонентов. Для работников "АвтоВАЗа", занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в СКП Kalina простой оплачивается в размере 2/3 от размера среднего заработка работника в соответствии с ТК РФ на время работы по графикам сменности 22 и 23 июля", - отметили в компании.

Сообщалось, что "АвтоВАЗ" весной-летом не единожды вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Чтобы нагнать приостановки, автопроизводитель ввел шестидневную рабочую неделю. Между тем, в связи с дефицитом компонентов "АвтоВАЗ" ранее отменил согласованную до этого десятичасовую дневную смену в субботу, 10 июля, для производственных линий №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), а суббота 17 июля стала выходной для всех производственных линий.

Таким образом, "АвтоВАЗ" доработает до корпоративного отпуска, который пройдет с 26 июля по 15 августа, без шестидневок, а пятая производственная линия возобновит работу после отпуска.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. – СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

"АвтоВАЗ" в первом полугодии 2021 года реализовал 200 219 автомобилей Lada (+14,9% к 2019 г. и +51% к 2020 г.) Доля рынка бренда выросла год к году на 2,2 п.п. и составила 23%, что, как отмечает компания, является лучшим результатом за последние 10 лет.

АвтоВАЗ

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