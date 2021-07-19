Рынок акций РФ открылся снижением индексов 1-1,3%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за опасений раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в Азии и решения ОПЕК+ наращивать добычу; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 1-1,3%, при этом лидируют в падении акции "Сургутнефтегаза" после отсечки дивидендов за 2020 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3734,39 пункта (-1%), индекс РТС - 1582,92 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 74,32 рубля (+0,25 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" упали на 1,8% (до 33,2 рубля, дивиденды - 0,7 рубля на бумагу), "префы" - на 14,4% (до 39,16 рубля, дивиденды - 6,72 рубля).

Также подешевели акции Polymetal (-1,6%), "Магнита" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Московской биржи" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "Татнефти" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), ВТБ (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), расписки Ozon (-0,3%).

Подросли акции "Интер РАО" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, российский рынок двигается в общем русле мировых рынков, которые находятся под давлением данных о рекордной за десять лет инфляции в США (инвесторы опасаются скорого начала ужесточения политики регуляторов). Также для отечественных площадок фактором давления выступают котировки нефти - стоимость сырья снизилась в условиях неопределенности в рамках сделки ОПЕК. Факторами давления остаются рост заболеваемости коронавирусом в мире, усиление инфляционных проявлений и ожидания увеличения ставок центральными банками.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник негативный, индекс МосБиржи может откатиться ниже 3750 пунктов за счет отсечки в "Сургутнефтегазе".

По-прежнему главные страхи инвесторов связаны с инфляцией и распространением новых штаммов коронавируса, против которых существующие вакцины имеют более низкую эффективность. Олимпийские игры в Японии начнутся лишь в следующие выходные, а организаторы уже обнаружили COVID-19 на территории олимпийской деревни. Ежедневно в мире заражаются более полумиллиона человек, что возвращает ситуацию на несколько месяцев назад. В Великобритании с понедельника отменяют все социальные ограничения, и многие полагают, что это способно привести страну к новому тотальному карантину в будущем. В Нидерландах, например, сняли все ограничения и всего за две недели число новых случаев взлетело с 500 до 10 тыс.

Нефть снижается на фоне достижения компромисса в рамках ОПЕК+ - участники соглашения согласовали новые квоты с мая будущего года для ряда членов, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт и Ирак. Само соглашение продлено до конца 2022 года и предусматривает увеличение производства на 400 тыс. б/с ежемесячно.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,8-0,9% на опасениях по поводу нарастающей инфляции.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций из-за роста числа инфицированных COVID-19 в регионе (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng снижается на 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Растет число инфицированных спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Токио, заявил оргкомитет игр. В воскресенье было объявлено о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди людей, близких к организации и проведению игр, включая персонал. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник также снижаются на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу, цена Brent находится почти на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже". Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,8 за баррель (-1,1% и +0,2% в пятницу), августовская цена WTI - $71,01 за баррель (-1,1% и +0,2% в пятницу).

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.