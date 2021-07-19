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В Англии с 19 июля отменены почти все антиковидные ограничения

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Англии с 19 июня отменяются все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости. В Шотландии с понедельника ограничения значительно смягчаются. В Уэльсе изменения уже вступили в силу 17 июля, в Северной Ирландии ограничительные меры могут быть скорректированы 26 июля. Полный список изменений публикует "Би-би-си".

В Англии с полуночи 19 июля снова могут работать ночные клубы, другим заведениям разрешили работать без ограничений. Также были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеобращении заявил, что сейчас наиболее подходящий момент для снятия ограничений, потому что, если отложить открытие на осень или зиму, "вирус будет иметь преимущество из-за холодной погоды".

"Если мы не сделаем этого сейчас, мы должны спросить себя, когда мы вообще это сделаем? Так что сейчас подходящий момент, но мы должны делать это осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует", - отметил он.

Джонсон также призвал граждан вакцинироваться от COVID-19.

Полностью вакцинированным гражданам по возвращении из стран, входящих в "желтый список", кроме Франции, с понедельника не нужно соблюдать 10-дневный карантин.

Требования о самоизоляции после тесного контакта с заболевшим COVID-19 остаются в силе.

Правительства Шотландии и Уэльса сохраняют обязательное ношение медицинских масок, ограничения по числу людей в помещении и ряд других антивирусных мер. Северная Ирландия будет рассматривать вопрос о смягчении ограничений 22 июля.

В пятницу в Великобритании впервые за полгода было выявлено более 50 тыс. заражений коронавирусом. Заболел в том числе министр здравоохранения Великобритании, контактировавший с ним Джонсон ушел на самоизоляцию. При этом на фоне высоких показателей заболеваемости в Великобритании было зарегистрировано только 49 смертей среди инфицированных, что стало возможным благодаря вакцинации более двух третей взрослого населения страны.

Великобритания занимает седьмое место в мире по числу случаев заражения COVID-19. Так, по данным университета Джонса Хопкинса, в стране за время пандемии зарегистрировано 5,455 млн случаев заражения и 128,9 тыс. смертей.

Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Англия Коронавирус COVID-19

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