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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника составило 190 426 864, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число погибших из-за связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 089 030 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 079 960 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 609 019.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 144 229, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 414 108.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 376 574 заболевших, из них умерло 542 214 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 526,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 876 человек, в Индии - 297, в Бразилии - 2 532.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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