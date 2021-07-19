Нефть подешевела более чем на 2% на решении ОПЕК+ наращивать добычу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в понедельник, теряя более 2% на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу.

При этом фьючерсы на нефть марки WTI в определенный момент торгов опустились ниже $70 за баррель впервые с 17 июня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:55 по Москве в понедельник составила $71,88 за баррель, что на $1,71 (2,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до $70,19 за баррель, что на $1,62 (2,26%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года.

Сделка продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.

"Это соглашение должно успокоить участников рынка в том плане, что группа не стремится к неприятному разрыву", - пишут аналитики RBC Capital Markets.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с распространением новых штаммов коронавируса в странах мира.

Правительство Великобритании с понедельника отменяет все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом, сообщают местные СМИ.

С полуночи 19 июля ночные клубы смогли вновь открыться, а другим заведениям разрешили работать без ограничений, также были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении заявил: "Если мы не сделаем этого сейчас, то мы откроемся осенью, в зимние месяцы, когда вирус будет иметь преимущество из-за холодной погоды".

"Если мы не сделаем этого сейчас, мы должны спросить себя, когда мы вообще это сделаем? Так что сейчас подходящий момент, но мы должны делать это осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует", - отметил он.