Brent подешевела до $69,38 за баррель

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение в понедельник и теряют около 6% на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу.

К 17:41 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,21 (5,72%), до $69,38 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $4,46 (6,21%), до $67,35 за баррель.

Страны ОПЕК+ решили ускоренно вернуть на рынок объемов нефти, добыча которой была урезана с мая 2020 года.

Сделка продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу на 400 тысяч б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у России и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь отказаться от ограничений к сентябрю 2022 года.

Аналитики Julius Baer говорят, что спрос продолжает опережать предложение и увеличения добычи странами ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы вернуть рынок нефти в состояние равновесия в краткосрочной перспективе. Однако в более долгосрочной перспективе, как ожидается, "черное золото" будет дешеветь.

"В краткосрочной перспективе этих дополнительных баррелей будет недостаточно, чтобы привести нефтяной рынок обратно в состояние равновесия", - отмечает руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - В более долгосрочной перспективе свободные и дополнительные производственные мощности стран ОПЕК+ являются основной причиной, по которой, как мы считаем, цены на нефть будут снижаться".

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с распространением новых штаммов коронавируса в разных регионах мира.

На этом фоне правительство Великобритании отменило все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом. С полуночи 19 июля ночные клубы смогли вновь открыться, а другим заведениям разрешили работать без ограничений, также были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении заявил: "Если мы не сделаем этого сейчас, то мы откроемся осенью, в зимние месяцы, когда вирус будет иметь преимущество из-за холодной погоды".

"Если мы не сделаем этого сейчас, мы должны спросить себя, когда мы вообще это сделаем? Так что сейчас подходящий момент, но мы должны делать это осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует", - отметил Джонсон.