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США при провале переговоров по СВПД могут ограничить экспорт иранской нефти в КНР

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают возможность введения новых санкций с целью ограничения поставок иранской нефти в Китай, стремясь подтолкнуть Тегеран к возврату к ядерной сделке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вашингтон и его международные партнеры работают над восстановлением совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной сделке (СВПД) с апреля текущего года, призывая Тегеран вернуться к прежним договоренностям в обмен на смягчение действующих санкций.

Стороны, однако, пока так и не смогли прийти к соглашению. По словам источников, Штаты пытаются найти новые возможности для того, чтобы подтолкнуть Иран к дальнейшим переговорам. В случае же отказа предлагается ввести дополнительные ограничительные меры.

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В частности, Вашингтон может заблокировать экспорт иранской нефти в Китай за счет введения новых санкций. Как ожидается, они затронут системы транспортировки, позволяющие Тегерану экспортировать сырье в КНР, и, таким образом, лишат его важного источника бюджетных доходов. В настоящее время Иран экспортирует в Китай нефть в объеме порядка 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Кроме того, США могут попытаться дипломатическими методами заставить КНР, Индию и других импортеров иранской нефти сократить закупку сырья, а также финансовые операции с Тегераном, говорят представители американской стороны.

Новые меры, по их словам, будут приняты Штатами, если переговоры по СВПД завершатся безуспешно.

"Возможностей по введению санкций в отношении экономики Ирана осталось не так уж много, - отметил один из источников. - Продажи иранской нефти в Китай - это ценный приз".

Решение о введении новых санкций пока не принято, пишет WSJ. Эксперты отмечают риск того, что эффект от подобного шага будет обратным, а Тегеран может ускорить работу над ядерной программой.

СВПД

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Иран и международные посредники провели в Вене уже несколько раундов переговоров по возвращению к СВПД.

США Иран нефть КНР

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