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Иран открыл первый инновационный ядерный центр

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Первый инновационный ядерный центр открылся в понедельник в Иране.

Создание центра стало первым шагом на пути к формированию инновационной экосистемы в атомной отрасли и к применению на практике достижений иранских ученых-ядерщиков, пишут иранские СМИ. Речь, в частности, идет о применении атомных технологий в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.

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На церемонии открытия центра в Тегеране присутствовали глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари.

Одобренный в июле 2014 года шестеркой международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) вел ограничения на развитие иранской ядерной программы.

Через год после выхода в мае 2018 года США из СВПД Иран начал постепенно отменять эти ограничения.

В настоящее время остающиеся международные посредники, Иран и США предпринимают в Вене усилия по возрождению иранской ядерной сделки.

Иран

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