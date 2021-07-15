Глава МИД Ирана предупредил Байдена о безрезультативности политики давления на Тегеран

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что политика максимального давления на Иран является провальной и предложил президенту США Джо Байдену не повторять ошибок своего предшественника Дональда Трампа.

По случаю исполняющейся в четверг шестой годовщины подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе он написал в своем твиттере: "6 лет назад СВПД решил проблему главы VII Устава ООН, не прибегая к военным действиям".

6 years ago today, #JCPOA resolved a UNSC Chapter VII issue without resorting to war.



Obama realized his "crippling sanctions" would not cripple Iran or its centrifuges. Trump ineptly thought "maximum pressure" would.



Never will.@POTUS should look closely at these figures👇 pic.twitter.com/zKOTNB3Slj — Javad Zarif (@JZarif) July 14, 2021

Эта глава Устава обеспечивает основу для принятия Советом безопасности ООН мер принудительного характера в случае войны или угрозы войны.

По словам Зарифа, (президент США Барак - ИФ) "Обама понял, что его "разрушительные санкции" не нанесут ущерба Ирану или его центрифугам, Трамп наивно думал, что это сделает его "максимальное давление", но этого не будет никогда". Министр предложил Байдену ознакомиться с таблицей, показывающей прогресс Ирана в производстве различных центрифуг и накоплении материалов, необходимых для реализации его ядерной программы, и подчеркнул: "Президент Соединенных Штатов должен внимательно изучить эти цифры".

Пресс-секретарь иранского МИД Саид Хатибзаде ранее заявил журналистам, что смена администрации в Иране по итогам президентских выборов не повлияет на венские переговоры по возрождению СВПД и позицию Ирана.

"Наши позиции не изменились с начала переговоров, и мы призываем к отмене санкций, их проверке, а затем возобновлению выполнения обязательств нашей страной", - сказал он, добавив, что "США как нарушитель СВПД должны предоставить необходимые гарантии".

Вместе с тем, как сообщило издание The Washington Post со ссылками на источники, Иран довел до сведения партнеров по переговорам в Вене, что не вернется к переговорному процессу до формирования новым иранским президентом Ибрахимом Раиси своего правительства.

Шестой раунд переговоров, в котором принимают участие подписанты СВПД, а США и Иран общаются через посредников, завершился в июне. Стороны заявили об определенном прогрессе, а постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что соглашение готово почти на 90% и следующий раунд может стать завершающим. В Вашингтоне, по сообщению издания, проявляют "нетерпение" по поводу возобновления переговоров, считая, что они не могут продолжаться бесконечно.