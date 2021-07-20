Европейские индексы упали, Stoxx Europe 600 пережил худший день с октября

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продолжили снижаться в понедельник, инвесторы оценивали ситуацию с распространением коронавируса в странах мира и решение стран ОПЕК+ относительно добычи нефти.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 2,3% и составил 444,29 пункта. Он продемонстрировал максимальный однодневный спад с октября, завершив в минусе четвертую сессию подряд.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 2,34%, германский DAX - 2,62%, французский CAC 40 - 2,54%, итальянский FTSE MIB - 3,34%, испанский IBEX 35 - 2,4%.

Правительство Великобритании с понедельника отменило все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом, сообщили местные СМИ.

С полуночи 19 июля ночные клубы смогли вновь открыться, а другим заведениям разрешили работать без ограничений, также были отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении заявил: "Если мы не сделаем этого сейчас, то мы откроемся осенью, в зимние месяцы, когда вирус будет иметь преимущество из-за холодной погоды".

"Если мы не сделаем этого сейчас, мы должны спросить себя, когда мы вообще это сделаем? Так что сейчас подходящий момент, но мы должны делать это осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует", - отметил он.

Джонсон также призвал граждан вакцинироваться от COVID-19.

Между тем правительства Шотландии и Уэльса сохраняют ряд ограничений. Среди них - обязательное ношение медицинских масок.

Инвесторы в понедельник также оценивали сообщения о достижении сделки странами ОПЕК+.

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года.

Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.

Акции RWE AG подешевели на 3,8%. Несколько производственных объектов германской энергетической компании пострадали в результате наводнений на западе Германии, при этом ущерб оценивается в несколько десятков миллионов евро. Наводнения в центральной части Европы начались в середине прошлой недели из-за обильных и продолжительных дождей.

Цена бумаг Carnival Plc рухнула на 8,3%, акции круизного оператора оказались в числе лидеров падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600.

Также существенно подешевели бумаги британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc (-6,6%), ирландской Ryanair Holdings Plc (-6,5%) и европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE (-6,4%).