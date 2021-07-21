Рынки акций Европы закрылись ростом после падения накануне

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник после распродажи днем ранее, вызванной опасениями по поводу роста заболеваемости COVID-19.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,52% и составил 446,61 пункта. По итогам торгов в понедельник он упал на 2,3%. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,54%, германский DAX - на 0,55%, французский CAC 40 - на 0,81%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,59% и 0,68% соответственно. Опасения, связанные с быстрым распространением нового штамма коронавируса "дельта", накануне заставили инвесторов по всему миру распродавать акции, в особенности тех компаний, которые напрямую затронуты ограничениями из-за пандемии, пишет CNBC.

Франция вступила в четвертую волну пандемии COVID-19, заявил в понедельник представитель французского правительства Габриэль Атталь, слова которого приводят местные СМИ. Представитель правительства призвал сделать все возможное, чтобы не допустить того, чтобы эта волна стала "более разрушительной", чем предыдущие. По словам Атталя, за последнюю неделю заболеваемость во Франции выросла на 125%, а 80% выявляемых случаев представляют собой особенно опасный штамм "дельта".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что намерен с конца сентября обязать ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии впускать только полностью вакцинированных от COVID-19 посетителей. Правительство Великобритании с понедельника отменило все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что рост цен производителей в Германии в июне 2021 года был максимальным более чем за 39 лет. Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце подскочили на 8,5% относительно июня 2020 года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это максимальные темпы повышения с января 1982 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 8,4%, сообщает Trading Economics. По сравнению с маем цены выросли на 1,3%, в то время как ожидалось увеличение на 1,1%.

Котировки акций UBS Group AG подскочили на 4,1% на торгах во вторник. Крупнейший банк Швейцарии зафиксировал рост чистой прибыли на 63% во втором квартале 2021 года, при этом показатель превзошел ожидания рынка.

Акции easyJet Plc подорожали на 0,9%. Британский бюджетный авиаперевозчик в третьем квартале 2021 финансового года вернулся на прибыльный уровень на фоне скачка выручки в 30 раз из-за восстановления перелетов после снятия пандемийных ограничений.

Также заметно подорожали акции крупнейших горнодобывающих компаний мира Rio Tinto Plc и BHP Group Plc. Их цена выросла на 1,4% и 1,9% соответственно.

Бумаги Remy Cointreau SA подешевели на 0,7%, несмотря на то, что французский производитель алкогольной продукции увеличил выручку в первом квартале текущего финансового года в два раза.

Акции Electrolux AB упали в цене на 6,4%. Шведская компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале, но предупредила о сложностях удовлетворения требований рынка к ассортименту продукции в третьем квартале из-за дефицита электронных компонентов.