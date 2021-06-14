Tesla начнет принимать биткойн при увеличении использования чистой энергии майнерами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что она снова начнет принимать биткойн, если майнеры начнут использовать больше чистой энергии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Предприниматель уточнил, что для этого нужно достичь примерно 50% применения экологичной энергии с тенденцией к увеличению в будущем.

Так Маск ответил главе компании Sygnia Магде Виржицки, которая указала, что его твиты о цене биткойна являются манипуляцией рынком. По мнению Виржицки, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в связи с этим должна начать расследование.

В феврале Tesla сообщила SEC о том, что приобрела биткойн на сумму $1,5 млрд и заявила, что начнет принимать биткойн для оплаты электромобилей. Однако в мае корпорация отменила это решение из-за влияния майнинга криптовалют на изменение климата.

Отчет Tesla за первый квартал говорит о том, что компания продала биткойн на сумму $272 млн, что позволило ей покрыть убытки в $101 млн.

Маск регулярно пишет в твиттере о криптовалютах, курсы которых активно реагируют на его заявления. Так, мартовское заявление Маска о том, что за биткойны можно будет купить автомобили Tesla, привело к скачку курса криптовалюты.

Маск также регулярно упоминает Dogecoin, криптовалюту, созданную в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину. Курс Dogecoin, в начале этого года составлявший менее 1 цента, в начале текущего месяца поднимался до 69 центов. В среду Dogecoin подешевел на 19% и торгуется на уровне 38,69 цента.

В начале июня стало известно, что Маск дважды нарушил условия соглашения с SEC, по которым он обязан согласовывать с юристами компании твиты с определенными данными о Tesla. В июньском письме к юристам Tesla регулятор заявил, что надеется решить проблемы без обращения в суд.