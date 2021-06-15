Разрешивший оплату в биткойнах Сальвадор не будет примером для ЦБ РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сальвадор, в начале месяца легализовавший на территории страны оплату в биткойнах, не является примером для России, но рынок криптовалют транснациональный, его достаточно сложно ограничивать на национальном уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Рынок криптовалюты транснациональный, его достаточно сложно ограничивать на национальном уровне. Кстати, разные страны по-разному относятся к криптовалютам, в некоторых даже более жесткий запрет, чем у нас - а у нас есть запрет на расчеты, у нас легализовано обладание, в том числе как основа для налогообложения, нужно соответствующие поправки обсудить и принять - но практически никто не допускает криптовалюту как средство платежа, вот недавно Сальвадор допустил, но у них собственной валюты нет, я не думаю, что это для нас пример, мы будем мониторить ситуацию", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ подтвердила, что позиция регулятора в этом вопросе неизменна: криптовалюта - это денежный суррогат: "Мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны".

При этом Набиуллина подчеркнула, что нужно дать гражданам и бизнесу удобное средства платежа, которым может являться цифровой рубль. "Технологии цифровые позволяют это сделать, но делать это надо на национальном уровне, чтобы было понятно, кто несет ответственность, а не частные анонимные лица, которые выпускают непонятные криптоактивы", - сказала глава ЦБ.

В начале июня парламент Сальвадора принял закон, который легализует в стране расчеты в биткойнах. Кроме того, глава государства Найиб Букеле поручил поработать вопрос добычи биткойнов и создания криптоферм за счет геотермальной энергии. МВФ предупредил о ряде рисков принятия такого решения.

В России вопрос законодательного регулирования криптовалют отражен в законе о цифровых финансовых активах: запрещен выпуск не обеспеченных реальными активами криптовалют на российских финансовых площадках, также запрещены расчеты в них, при этом разрешена покупка на зарубежных площадках. В конце мая глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников допустил возможность внесения поправок в Гражданский кодекс (ГК), где будет установлено, что криптовалюта (цифровые денежные единицы) может быть договорным средством платежа на территории РФ.