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Курс биткойна подскочил на 20%, достиг максимума за шесть недель

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Цена биткойна в понедельник подскочила до максимальной отметки за шесть недель.

Некоторые инвесторы связывают ралли криптовалюты с закрытием коротких позиций и сообщениями о том, что американская Amazon.com Inc., вероятно, рассматривает возможность начать принимать криптовалюты, пишет газета The Wall Street Journal.

Курс биткойна в понедельник составляет $39112,05, что на 20% выше уровня предыдущей сессии, согласно данным CoinDesk. Цена криптовалюты достигла максимума с середины июня. За последние три месяца криптовалюта потеряла в цене почти 50%. Курс эфира (Ethereum), конкурирующей с биткойном криптовалюты, подскочил более чем на 16%.

В понедельник были ликвидированы короткие позиции в биткойнах на общую сумму $740 млн, что стало максимальным значением за три месяца, согласно данным Bybt.

Тем временем сообщения по поводу Amazon связаны с тем, что компания разместила вакансию для поиска эксперта по криптовалютам и блокчейну. Онлайн-ритейлер сообщил, что нанятый сотрудник будет заниматься разработкой "стратегии Amazon в области криптовалют и блокчейна". Это привело к разговорам о том, что компания может в определенный период разрешить клиентам оплачивать товары с помощью криптовалют.

Курс биткойна все еще примерно на 40% ниже максимума на уровне около $65000, достигнутого в середине апреля.

Amazon

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