ФАС разрешила МКБ купить 100% СК "Югория-Жизнь"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила сделку по приобретению Московским кредитным банком (МКБ) 100% акций АО СК "Югория-Жизнь". Ходатайство на дачу предварительного согласия на сделку ФАС получила 21 июня.

Сейчас СК "Югория-Жизнь" является дочерней компанией ООО "Регион-инфраструктура" (доля в уставном капитале - 100%), входящей в группу компаний "Регион", бенефициарами которой являются Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%).

Основным акционером МКБ является концерн "Россиум". Он по данным на 11 мая 2021 года напрямую владел 56,07% акций банка, еще 3,71% контролировал через дочерние компании.

ИК "Регион" Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова владела 6,54% МКБ. Входящие в группу "Регион" НПФ "Эволюция" и "Будущее" владели 6,08% банка. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) принадлежало 3,64% МКБ. Еще 1,37% через ряд своих фондов владела американская инвестиционная Vanguard Group. МКБ по итогам первого квартала 2021 года занимал 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

"Регион" и концерн "Россиум" летом 2019 года договорились оценить активы для объединения бизнесов.

АО СК "Югория-Жизнь" занимала 21-е место среди страховщиков жизни по объему собранных премий в первом квартале 2021 года с показателем 381,5 млн рублей. Выплаты компании за тот же период составили 117,6 млн рублей.