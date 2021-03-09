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ФАС разрешила "Региону" купить НПФ "Сафмар"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ФАС разрешила инвестиционной компании "Ленинградское адажио" (принадлежит мажоритарному акционеру группы "Регион" Сергею Сударикову) купить у ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" крупнейшего частного НПФ "Сафмар", говорится в материалах ведомства.

О том, что "Сафмар финансовые инвестиции" ищет покупателя на свой пенсионный фонд, стало известно летом 2020 года. НПФ "Сафмар" по активам (более 270 млрд рублей) занимает девятое место среди НПФ в России. Клиентами фонда по обязательному пенсионному страхованию являются 3,8 млн человек.

Договор купли-продажи НПФ "Сафмар" предполагает диапазон цены сделки 20-24 млрд рублей. Чтобы продать свой пенсионный фонд, "Сафмар финансовые инвестиции" высвободил акции НПФ из залога у банка ВТБ (100% акций НПФ были заложены банку по кредитному соглашению на 21 млрд рублей для финансирования обратного выкупа акций). В настоящий момент фонд также "расчищает" свой портфель и реализует акции "Русснефти", "Сафмар финансовые инвестиции" и "ОВК".

Группа "Регион" и концерн "Россиум" Романа Авдеева в июне 2019 года сообщили о договоренности оценить активы с целью возможного объединения. В состав концерна "Россиум" входит НПФ "Эволюция" и приобретенный в прошлом году НПФ "УГМК-Перспектива". Пенсионный дивизион "Региона" включает в себя несколько пенсионных фондов: крупный НПФ "Будущее", а также "Телеком-Союз" и "Федерация". Во вторник стало известно о покупке "Регионом" еще одного НПФ - "Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова".

Помимо НПФ "Сафмар", холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" сейчас принадлежит 49% акций страховой компании "ВСК", 100% акций лизинговой компании "Европлан", а также 10% в ПАО "М.Видео". Холдинг также владеет небольшим НПФ "Моспромстрой-Фонд".

Регион Сафмар финансовые инвестиции НПФ Сафмар ВТБ ОВК ФАС Ленинградское адажио

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