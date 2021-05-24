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НПФ "Сафмар" завершает переименование в НПФ "Достойное будущее"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - НПФ "Сафмар", который в конце марта группа компаний "Регион" Сергея Сударикова купила у ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" семьи Гуцериевых в конце марта, заканчивает процедуру переименования в НПФ "Достойное будущее".

На прошлой неделе Банк России согласовал изменения в устав фонда относительно нового названия НПФ, следует из материалов регулятора.

"В дальнейшем будут произведены все обязательные процедуры и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. Переименование носит технический характер и обусловлено условиями сделки по смене акционера", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе фонда.

НПФ "Достойное будущее" войдет в единый фонд, который консолидирует часть пенсионных активов группы "Регион" и концерна "Россиум" Романа Авдеева. В частности, до конца года планируется объединить на базе НПФ "Эволюция" пенсионные фонды "УГМК-Перспектива", "Будущее", сам НПФ "Эволюция" и недавно приобретенный НПФ "Сафмар".

"Фонд "Достойное будущее" продолжит в полном объеме выполнять все обязательства перед клиентами, перезаключения договоров не потребуется", - отметил представитель НПФ.

НПФ Сафмар НПФ Достойное будущее ГК Регион Россиум Сергей Судариков Банк России

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