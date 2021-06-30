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"Регион" и "Россиум" начали объединять свои НПФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Группа "Регион" Сергея Сударикова и концерн "Россиум" Романа Авдеева начали первый этап объединения своих пенсионных фондов на основе НПФ "Эволюция", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В частности, к НПФ "Эволюция" будут присоединены НПФ "Будущее", НПФ "Достойное будущее" (бывший НПФ "Сафмар"), НПФ "УГМК-Перспектива", НПФ "Большой".

О том, что "Регион" и "Россиум" планируют объединить эти фонды в 2021 году, журналистам в апреле говорила куратор пенсионного блока ГК "Регион" Галина Морозова. Она отмечала, что НПФ "Федерация" и НПФ "Телеком-Союз", которые также входят в пенсионный дивизион ГК "Регион" и концерна "Россиум", не войдут в периметр объединения. Они могут быть присоединены к объединенному фонду НПФ "Эволюция" в ходе "второй волны" объединения.

Главой объединенного фонда планируется назначить Елену Тетюнину, которая в настоящий момент возглавляет НПФ "Эволюция".

"Региону" также принадлежит НПФ "Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова", который группа приобрела в мае.

Согласно данным Банка России, активы НПФ "Эволюция" на конец первого квартала 2021 года составляли 305,5 млрд рублей, НПФ "Будущее" - 278,5 млрд рублей, НПФ "Достойное будущее" - 270,2 млрд рублей, НПФ "Большой" - 57,6 млрд рублей и "УГМК-Перспектива" - 15,3 млрд рублей.

Группа "Регион" Сергея Сударикова и концерн "Россиум" Романа Авдеева в июне 2019 года сообщили о договоренности оценить активы с целью возможного объединения. В течение последних двух лет группы провели десятки сделок по обмену или объединению активами.

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