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Рост числа подписчиков Netflix во II квартале стал наименьшим в истории

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В апреле-июне 2021 года чистый прирост числа пользователей Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, был наименьшим в истории компании, однако превзошел как собственный прогноз компании, так и ожидания аналитиков.

За отчетный период число подписчиков сервисов компании выросло на 1,54 млн - до 209,2 млн. В конце апреля Netflix предполагала, что прирост составит 1 млн. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали рост на 1,15 млн.

В третьем квартале Netflix прогнозирует увеличение количества пользователей на 3,5 млн, в то время как аналитики предполагают повышение на 5,5 млн.

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