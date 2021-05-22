Netflix начал поиски руководителя игрового направления

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Стриминговая платформа Netflix ищет руководителя для развития направления видеоигр. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

В последние две недели Netflix обратилась к представителям игровой индустрии с просьбой о присоединении к компании.

Ранее Netflix уже принимал участие в разработке видеоигры, отмечает издание. Компания создала игру на основе своего сериала "Очень странные дела" со сторонним разработчиком. Теперь компания рассматривает возможность увеличить инвестиции в игры. Один из источников сообщил, что компания обсуждает создание набора игр, аналогичного играм при онлайн-подписке Apple - Apple Arcade.

Ранее, в апреле, компания Netflix заявила о замедлении роста числа подписчиков. В письме к акционерам Netflix объяснила замедление роста числа новых пользователей его существенным скачком в 2020 году, а также недостатком нового контента в связи с затягиванием производства из-за COVID-19.