Квартальный прирост числа подписчиков Netflix намного превзошел прогноз

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года чистый прирост числа пользователей Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, значительно превзошел прогноз. Число подписчиков сервисов компании увеличилось на 4,4 млн, до 213,6 млн человек. В июне компания прогнозировала, что прирост составит 3,5 млн.

Эксперты, опрошенные Gould, в среднем прогнозировали рост числа подписчиков на 4,1 млн.

Рост показателя произошел отчасти благодаря увеличению на 2,2 млн подписчиков в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на 1,8 млн - в странах региона ЕМЕА, включающего в себя Европу, Ближний Восток и Африку.

В четвертом квартале Netflix прогнозирует увеличение количества пользователей на 8,5 млн, в то время как аналитики предполагают повышение на 8,4 млн.

Чистая прибыль Netflix в июле-сентябре составила $1,45 млрд, или $3,19 в расчете на акцию, по сравнению с $790 млн, или $1,74 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,56 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла на 16,3%, до $7,48 млрд против $6,44 млрд годом ранее. Рост показателя совпал с прогнозом компании.

В четвертом квартале Netflix планирует увеличить чистую прибыль на 16,1% по сравнению с прошлым годом, до $7,7 млрд ($0,8 в расчете на акцию).

В компании также сообщили, что сериал "Игра в кальмара" является самым просматриваемым контентом сервиса. За первые четыре недели после выхода сериала его просмотрели 142 млн подписчиков. "Игра в кальмара" занимает первую строчку по популярности в сервисе в 94 странах, включая США.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник снизились на 1,3%. Капитализация Netflix за последние двенадцать месяцев выросла на 30,7%, с начала 2021 года - на 18,2%, до $282,4 млрд.