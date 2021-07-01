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Гендиректор Petropavlovsk Александров не прошел в совет директоров

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор Petropavlovsk Денис Александров не получил нужного количества голосов на собрании акционеров и не прошел в совет директоров золотодобывающей компании. Он набрал 46,7% голосов "за" и 53,3% - "против", сообщила компания.

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При этом совет решил, что Александров продолжит руководить компанией (хотя традиционно, по правилам Petropavlovsk, если CEO не получил поддержку акционеров как член совета директоров, он должен уйти и с поста гендиректора).

Один из акционеров Petropavlovsk рассказал "Интерфаксу", что против Александрова на собрании голосовали в том числе структуры "Южуралзолота" (ЮГК). Однако, по словам собеседника агентства, представитель ЮГК в совете директоров Максим Харин поддержал сохранение за Александровым должности CEO.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 27% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

Petropavlovsk Денис Александров Южуралзолото ЮГК Максим Харин Константин Струков Амурская область

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