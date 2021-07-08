Сын основателя Petropavlovsk Масловского заочно арестован
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Алексея Масловского – сына основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского - по уголовному делу о хищении.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Масловского Алексея Павловича заочно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.
Масловскому вменяется хищение путем растраты в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
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