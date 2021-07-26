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Три региона отозвали из Фонда дольщиков ходатайства по долгостроям из-за нехватки денег

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В июле три региона отозвали ходатайства по 34 проблемным объектам из Фонда защиты прав дольщиков из-за отсутствия в бюджете средств на софинансирование восстановления прав граждан, сообщила пресс-служба фонда.

Пострадавшими по этим 34 объектам признаны 2000 человек. 26 долгостроев из 34 находятся в Ленинградской области, от банкротства их застройщиков признаны пострадавшими более 1500 человек, но в бюджете региона нет денег на восстановление их прав, поэтому местные власти будут решать проблемы граждан без помощи фонда, за счет внебюджетных источников.

Аналогичная ситуация по пяти объектам в Краснодарском крае.

Еще три долгостроя расположены в Дагестане. Как рассказал глава фонда Константин Тимофеев, там причина отзыва заявок другая: "отсутствие ранее выданного разрешения на строительство, превышение активов над обязательствами".

Теперь регионам предстоит до 1 августа утвердить и направить в фонд механизмы восстановления прав пострадавших граждан.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов.

Фонд защиты дольщиков Ленинградская область Кубань Дагестан Константин Тимофеев

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