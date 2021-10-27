"Аллтек" завершил сделку по продаже "Сиантрацита" Авдоляну и Барскому

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Закрыта сделка по продаже 100% акций группы "Сибантрацит", продавцом выступила группа "Аллтек", покупателем - ООО "Сибан Холдинг" ("СА Холдинг"), говорится в сообщении на сайте "Аллтека".

Избран новый состав совета директоров "Сибантрацита". В него вошли: председатель совета директоров ООО "Эльгауголь" Альберт Авдолян, генеральный директор ООО "А-Проперти" Ирина Белянова, генеральный директор ООО "Глобалтэк" Родион Сокровищук, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Эльгауголь" Александр Исаев, места в совете директоров сохранили Дмитрий Ага, Максим Барский, Игорь Макаров.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку 100% "Сибантрацита" компанией "СА Холдинг", созданной Авдоляном и Барским. Сделка одобрена с выдачей предписания. Согласно ему, в течение 90 дней с момента сделки покупатель должен представить на согласование в ФАС проект торговой политики группы лиц ООО "СА Холдинг" в отношении реализации углей марки "А" в России основанный, в том числе, на следующих принципах: преимущественное удовлетворение потребностей на внутреннем рынке РФ, равнодоступность и единый порядок ценообразования для всех контрагентов, недопустимость экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров.

"Сибантрацит" - угольный проект группы "Аллтек", принадлежащей теперь наследникам и партнерам погибшего Дмитрия Босова. В феврале "Аллтек" подписала соглашение о продаже "Сибантрацита" компании "А-Проперти". По условиям сделки, "Сибантрацит" должен сохранить независимость как самостоятельная компания, говорилось в сообщении "Аллтека".

"Сибантрацит" занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита Ultra high grade, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2020 году объем добычи составил 17,6 млн тонн. В группу входят угольные компании Новосибирской области АО "Сибирский антрацит" ("Сибантрацит") и ООО "Разрез Восточный", а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО "Разрез Кийзасский".

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 70% "СА Холдинг" принадлежит ООО "А-Проперти Развитие" Авдоляна, 30% - у Барского. Барский, который возглавляет "СА Холдинг", в 2018-2020 гг. был генеральным директором УК "Сибантрацит".