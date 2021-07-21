Путин поручил ФАС активнее мониторить ситуацию в торговых сетях

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо активнее мониторить ситуацию в торговых сетях, считает президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства в рамках обсуждения цен на продовольствие, в частности на овощи.

Как заявила на совещании вице-премьер Виктория Абрамченко, с ФАС налажен нормальный контакт, "коллеги следят за товаропроводящей цепочкой".

Президент также заявил, что и руководители регионов, и Минпромторг должны подключиться к созданию условий для доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам, к торговым местам. "Создавать ярмарки, как угодно можно назвать, но активнее работать", - подчеркнул президент.

Как заявила на совещании Абрамченко, количество ярмарок в РФ необходимо увеличить в два раза. Причем организовать их можно максимально быстро и в любых самых удобных для покупателей и предпринимателей местах, отметила вице-премьер.

Путин в ходе совещания также призвал правительство "обязательно посмотреть" на возможности стран СНГ в пополнении рынка РФ овощами и фруктами.

"Есть еще вопрос - о сотрудничестве с республиками Средней Азии, с другими республиками бывшего Советского Союза. У них ранние овощи и фрукты в большом количестве. И подешевле, чем в Европе. Соответственно, это влияет в нужном нам направлении на цену. Обязательно посмотрите", - поручил президент.

Абрамченко на это заявила, что если соблюдаются фитосанитарные условия, то продукция этих республик допускается на российский рынок.

"Понятно, что фитосанитарные нормы надо соблюдать, но нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались как рычаг для того, чтобы отдавливать конкурентов и не пускать товар на наш рынок, за этим надо смотреть", - сказал президент.